UAE Tour 2026 assenti Pogacar e Vingegaard Del Toro l’uomo da battere
UAE Tour 2026 apre i battenti senza i grandi favoriti Pogacar e Vingegaard. La corsa si fa subito interessante, con Del Toro che si presenta come il principale aspirante alla vittoria. La gara si svolge tra paesaggi desertici e strade impervie, attirando appassionati da tutto il mondo.
Lo spettacolo del ciclismo internazionale inizia senza dubbio con l’UAE Tour 2026, giunto alla sua ottava edizione. La corsa a tappe emiratina, in programma dal 16 al 22 febbraio, è ormai un appuntamento fisso dell’inizio di stagione e rappresenta il primo vero test importante per i grandi protagonisti del panorama mondiale. L’anno scorso fu Tadej Pogacar ad imporsi al termine delle sette frazioni. Anche per questa edizione della corsa nel deserto il parterre è ricco di nomi di primo piano. Il UAE Team Emirates XRG non potrà puntare sul suo fuoriclasse sloveno, assente quest’anno, ma cercherà comunque di giocarsi le sue chance di vittoria con il talentuoso Isaac del Toro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026: chi parteciperà? Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Del Toro: presenti tutti i big mondiali
Il Tour de France 2026 si preannuncia come un evento di grande livello, con la partecipazione dei principali protagonisti del ciclismo mondiale.
Del Toro e Ayuso al Tour de France 2026, Almeida capitano UAE al Giro d’Italia: resta solo Vingegaard “indeciso”
Le principali squadre del WorldTour stanno definendo le strategie per la stagione 2026, con grandi nomi come Del Toro e Ayuso pronti a partecipare al Tour de France.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: UAE Tour 2026: percorso, tappe, altimetrie e favoriti della corsa emiratina; UAE Tour 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. Due arrivi in salita per decidere la generale; UAE TOUR WOMEN. LONGO BORGHINI REGINA PER LA TERZA VOLTA: TAPPA E CLASSIFICA GENERALE. TRINCA COLONEL 2A; UAE Team Emirates XRG, gli uomini per Murcia, Jaen e Figueira: Tim Wellens e Antonio Morgado guidano selezioni a più punte.
UAE Tour 2026, assenti Pogacar e Vingegaard. Del Toro l’uomo da battereLo spettacolo del ciclismo internazionale inizia senza dubbio con l'UAE Tour 2026, giunto alla sua ottava edizione. La corsa a tappe emiratina, in ... oasport.it
UAE TOUR 2026, IL PERCORSO: C'È ANCHE JEBEL MOBRAH, UN NUOVO MICIDIALE ARRIVO IN SALITALa campagna del medio oriente si chiude, come di consueto, con l’UAE Tour, l’unica che, per ora, appartiene al circuito WorldTour. Naturalmente la corsa ha radici molto recenti - il Paese ha cominciat ... tuttobiciweb.it
COMUNICATO STAMPA Tortoreto: nuove ricostruzioni 3D arricchiscono il tour virtuale della Villa Romana "Le Muracche". Prosegue il lavoro di valorizzazione del patrimonio archeologico della Villa delle Muracche di Tortoreto: l'Amministrazione Comunale, co facebook