UAE Tour 2026 assenti Pogacar e Vingegaard Del Toro l’uomo da battere

UAE Tour 2026 apre i battenti senza i grandi favoriti Pogacar e Vingegaard. La corsa si fa subito interessante, con Del Toro che si presenta come il principale aspirante alla vittoria. La gara si svolge tra paesaggi desertici e strade impervie, attirando appassionati da tutto il mondo.

Lo spettacolo del ciclismo internazionale inizia senza dubbio con l’UAE Tour 2026, giunto alla sua ottava edizione. La corsa a tappe emiratina, in programma dal 16 al 22 febbraio, è ormai un appuntamento fisso dell’inizio di stagione e rappresenta il primo vero test importante per i grandi protagonisti del panorama mondiale. L’anno scorso fu Tadej Pogacar ad imporsi al termine delle sette frazioni. Anche per questa edizione della corsa nel deserto il parterre è ricco di nomi di primo piano. Il UAE Team Emirates XRG non potrà puntare sul suo fuoriclasse sloveno, assente quest’anno, ma cercherà comunque di giocarsi le sue chance di vittoria con il talentuoso Isaac del Toro. 🔗 Leggi su Oasport.it

