Turista casertano compra souvenir green ma viene derubato

Antonio Graziano, giornalista di Caserta e candidato alle ultime regionali con la lista Per, ha subito un furto nel Canton Ticino, in Svizzera, dopo aver acquistato un souvenir ecologico. Durante la passeggiata in un centro turistico molto frequentato, qualcuno gli ha sottratto il portafoglio con documenti e denaro, lasciandolo senza niente.

Brutta avventura per Antonio Graziano, giornalista casertano e candidato alle ultime regionali con la lista Per, vittima di un furto nel civilissimo Canton Ticino, in Svizzera. Sabato, durante un giro turistico a Caslano, Graziano ha comprato un vasetto con dei fiori. Una spesa minima per un souvenir green. La moglie e le compagne di viaggio decidono di proseguire con un giro del Monte Caslano e per questo scelgono di lasciare la piantina sotto una panchina in strada. Dopo il bellissimo giro del Monte Caslano, interamente a bordo lago, tra viste e paesaggi stupendi, della durata di circa un'ora, Graziano torna alla panchina.