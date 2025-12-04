Rosalia in concerto a Milano nel 2026 | date e biglietti

Annunciato uno dei più attesi concerti dell’anno. Rosalia, cantautrice spagnola fra le voci più amate della musica internazionale, si appresta a tornare in Italia tre anni dopo l’ultima volta, quando salì sul palco degli I-Days 2023. La star, pronta a debuttare nella recitazione con la serie HBO Euphoria, sarà all’ Unipol Forum di Milano il 25 marzo 2026 nell’unica tappa italiana del tour mondiale con cui interpreterà Lux, quarto album in studio, acclamato dalla critica internazionale. Per lei sarà un ritorno al Forum quattro anni dopo l’ultima volta nel 2022. I biglietti saranno disponibili su tutte le principali piattaforme giovedì 11 dicembre a partire dalle ore 10: due giorni prima, martedì 9, aprirà invece la Artist Presale sul sito ufficale di Rosalia, cui accedere previa registrazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

