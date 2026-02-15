Travolta in bici da un’auto | Angela Bonotti è morta al Civile

Angela Bonotti è morta al Civile di Brescia dopo essere stata investita da un’auto mentre pedalava in bicicletta. L’incidente è avvenuto questa mattina, quando l’auto ha colpito la bici in via XX Settembre, provocando la caduta violenta della donna sull’asfalto.

Travolta da un’auto, sbalzata sul cofano e poi caduta rovinosamente sull’asfalto, Angela Bonotti si è spenta al Civile di Brescia. Da un mese era ricoverata in Rianimazione a causa dei gravissimi traumi riportati nell’incidente: nonostante gli immensi sforzi dei medici, non è sopravvissuta. Il tragico epilogo è avvenuto il 13 febbraio: il sottile filo di speranza a cui si erano aggrappati i familiari si è spezzato per sempre. Angela Bonotti aveva 79 anni e viveva da sempre a Coccaglio. Il drammatico incidente è avvenuto proprio mentre percorreva le strade del suo paese in bicicletta. Era la mattina di mercoledì 14 gennaio: la 79enne stava pedalando verso casa quando una Lancia Ypsilon, guidata da una giovane donna, l’ha investita all’altezza della rotonda tra la strada provinciale 11 e via Achille Grandi.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

