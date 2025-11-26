fabo herons primo giorno per sacchetti sorrisi energia e tanta voglia di lavorare

In attesa della presentazione ’urbi et orbi’, sul parquet l’era Meo Sacchetti alla Fabo Herons Montecatini è iniziata ufficialmente ieri nel primissimo pomeriggio. L’ex commissario tecnico dell’ItalBasket ha diretto l’allenamento delle 12 al PalaPertini di Ponte Buggianese, il primo alla guida degli ’aironi’ e l’approccio è stato quello del buon padre di famiglia: apparso carico e di buon umore, il nuovo head coach rossoblù non ha lesinato consigli e non si è fatto nemmeno mancare qualche reprimenda, anche se a farla da padrone sono stati i sorrisi, che di questi tempi non guastano specialmente in un ambiente come quello della Montecatini targata Fabo, abbacchiato dai recenti risultati negativi e dagli ultimi sviluppi della questione PalaTerme. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

