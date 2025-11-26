Fabo Herons primo giorno per Sacchetti Sorrisi energia e tanta voglia di lavorare
In attesa della presentazione ’urbi et orbi’, sul parquet l’era Meo Sacchetti alla Fabo Herons Montecatini è iniziata ufficialmente ieri nel primissimo pomeriggio. L’ex commissario tecnico dell’ItalBasket ha diretto l’allenamento delle 12 al PalaPertini di Ponte Buggianese, il primo alla guida degli ’aironi’ e l’approccio è stato quello del buon padre di famiglia: apparso carico e di buon umore, il nuovo head coach rossoblù non ha lesinato consigli e non si è fatto nemmeno mancare qualche reprimenda, anche se a farla da padrone sono stati i sorrisi, che di questi tempi non guastano specialmente in un ambiente come quello della Montecatini targata Fabo, abbacchiato dai recenti risultati negativi e dagli ultimi sviluppi della questione PalaTerme. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Si ferma, dopo sette vittorie consecutive, la marcia de La T Tecnica Gema Montecatini, costretta ad incassare la seconda sconfitta casalinga stagionale. Esce sconfitta anche l'altra termale la Fabo Herons Montecatini. Sconfitte in trasferta per la Verodol Pielle L - facebook.com Vai su Facebook
Basket, Meo Sacchetti è il nuovo allenatore della Fabo Herons Vai su X
Fabo Herons, primo giorno per Sacchetti . Sorrisi, energia e tanta voglia di lavorare - In casa rossoblu è iniziata ufficialmente l’avventura dell’ex tecnico dell’ItalBasket, che ieri ha diretto l’allenamento al PalaPertini ... Come scrive sport.quotidiano.net
Fabo Herons, Sacchetti's first day. Smiles, energy, and a strong desire to work. - The adventure of the former ItalBasket coach has officially begun at the rossoblu, who yesterday directed the training session at the PalaPertini ... Da sport.quotidiano.net
Tornare a vincere, aspettando Sacchetti: sabato di fuoco ad Omegna per gli Herons - I piemontesi vorranno vendicare i playoff dello scorso anno E’ tutto inedito, è tutto da scoprire. Secondo pistoiasport.com