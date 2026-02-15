Tragedia dell’Arandora Star | Una Giornata nazionale
La Camera dei Deputati ha deciso di istituire una giornata nazionale per ricordare le vittime della tragedia dell’Arandora Star, un evento che ha segnato profondamente la storia italiana e, in particolare, la Lunigiana. La decisione è arrivata dopo anni di richieste da parte di associazioni e famiglie delle vittime, che hanno portato all’approvazione unanime di questa iniziativa. La nave, partita dall’Inghilterra nel 1940, trasportava internati italiani e britannici, e il suo affondamento ha causato la morte di circa 800 persone, tra cui circa 20 provenienti da Pontremoli. Oggi, questa giornata vuole mantenere
Si è fatto un pezzo di storia anche per la Lunigiana. Giovedì scorso la Camera dei Deputati ha votato all'unanimità l'istituzione di una giornata nazionale in memoria delle vittime della tragedia della Arandora Star, pagina drammatica dell'emigrazione italiana rimasta per decenni ai margini della memoria collettiva e che ha segnato profondamente anche il territorio di Pontremoli, con circa 20 vittime. La Arandora Star era originariamente una nave da crociera britannica, requisita durante la Seconda guerra mondiale e utilizzata per il trasporto di civili internati considerati 'stranieri nemici' dopo la dichiarazione di guerra dell'Italia al Regno Unito.
La tragedia di Crans-Montana, che ha causato la perdita di numerosi giovani, ha suscitato grande dolore e attenzione.
