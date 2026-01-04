Tragedia di Crans-Montana Latini | Dalle Marche una legge riferimento a livello nazionale

La tragedia di Crans-Montana, che ha causato la perdita di numerosi giovani, ha suscitato grande dolore e attenzione. Latini sottolinea come la legge delle Marche possa rappresentare un esempio di riferimento a livello nazionale, in un momento in cui è urgente rafforzare le misure di sicurezza e prevenzione per evitare simili tragedie.

ANCONA - «Purtroppo ci troviamo a piangere la morte di decine di ragazzi, quanto accaduto la notte di Capodanno a Crans-Montana è inaccettabile. Dopo la tragedia della Lanterna Azzurra avvenuta l'8 dicembre 2018 a Corinaldo ho presentato una proposta di legge regionale per garantire il.

