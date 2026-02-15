Tra Cremonese e Genoa vince la paura | finisce 0-0 che non serve a nessuno

Il match tra Cremonese e Genoa si è concluso con un pareggio senza reti, un risultato che lascia entrambe le squadre ancora coinvolte nella lotta per evitare la retrocessione. La partita si è giocata in un clima di tensione, con poche occasioni pericolose e molti errori sotto porta. La paura di perdere ha influenzato le prestazioni, impedendo ai giocatori di esprimersi al meglio. La mancanza di gol ha fatto perdere punti a entrambe le formazioni, fermando la loro corsa in classifica.

Cremona, 15 febbraio 2026 – Si chiude con un pareggio a reti inviolate il delicato duello-salvezza tra Cremonese e Genoa. Una partita che le due contendenti hanno affrontato con grande attenzione ed hanno cercato di vincere creando alcune buone occasioni, ma non sono riuscite a trovare lo spunto decisivo, finendo così per accontentarsi di muovere comunque un passo in avanti in una classifica che, complice il “risveglio” della Fiorentina, si sta facendo sempre più insidiosa. Un’osservazione che vale a buon diritto per la squadra di Nicola, costretta a rinviare ulteriormente il ritorno alla vittoria e che nelle prossime due giornate dovrà affrontare due rivali di assoluta caratura come Roma e Milan (prima di un’altra sfida diretta, un’autentica finale, come quella dell’8 marzo a Lecce ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tra Cremonese e Genoa vince la paura: finisce 0-0 che non serve a nessuno Parma-Verona 2-1, i ducali vincono nel finale. Tra Cremonese-Genoa finisce 0-0 Il gol di Pellegrino nel recupero ha deciso la sfida tra Parma e Verona, portando i Ducali alla vittoria per 2-1. Pagelle Cremonese Verona, i voti della sfida dello Zini: vince la paura, che sfortuna per Giovane! Le pagelle di Cremonese Verona analizzano i protagonisti della 21ª giornata di Serie A, evidenziando i voti dei giocatori e i principali aspetti della partita allo Zini. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cremonese-Genoa: probabili formazioni e statistiche; Verso Cremonese-Genoa: precedenti, dati, statistiche e curiosità sulla partita; Cremonese-Genoa, probabili formazioni: le scelte di De Rossi e Nicola; Il Genoa tornerà domenica 15 febbraio a giocare una partita di campionato a Cremona dopo vent’anni. Tra Cremonese e Genoa vince la paura: finisce 0-0 che non serve a nessunoIl duello-salvezza termina con un pareggio a reti inviolate. Rossoblù più pericolosi ma nel finale i grigiorossi vanno vicinissimi al colpaccio con Bonazzoli che colpisce la traversa ... sport.quotidiano.net Calcio, Cremonese-Genoa 0-0: sfida salvezza senza vincitoriRoma, 15 feb. (askanews) - Finisce 0-0 tra Cremonese e Genoa lo scontro salvezza dello Zini. Un punto a testa per lombardi e liguri che ... sport.tiscali.it La sfida salvezza dello Zini regala poche emozioni e distribuisce un punto a testa, il cammino verso la permanenza in Serie A di Cremonese e Genoa continua a braccetto facebook #SerieA, Pellegrino stende il Verona in 10 (2-1 Parma). Cremonese-Genoa senza gol e poche emozioni x.com