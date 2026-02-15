Il match tra Torino e Bologna si svolge in un momento difficile per entrambe le squadre, con i tifosi che cercano segnali di ripresa. Lo stadio Olimpico Grande Torino si sta preparando per accogliere questa partita fondamentale, che potrebbe cambiare il cammino di entrambe le formazioni. Per i sostenitori, c’è grande attesa di scoprire quale squadra uscirà più forte dal campo oggi.

In un momento di estrema delicatezza per entrambe le compagini, lo stadio Olimpico Grande Torino si prepara a ospitare un incrocio che profuma di rilancio. I granata di Marco Baroni e i rossoblù di Vincenzo Italiano si affrontano nel tardo pomeriggio di questa domenica 15 febbraio, validi per il 25° turno di Serie A, con l’imperativo categorico di scacciare i fantasmi di una crisi di risultati che sta minando le rispettive ambizioni continentali. Vedi la diretta live, qui. Stato di forma e urgenza di classifica. Il Torino approccia la sfida galvanizzato dal carattere mostrato nell’ultimo turno al Franchi, dove è riuscito a strappare un pareggio in extremis contro la Fiorentina (2-2), dimostrando una resilienza mentale che Baroni ha chiesto di tradurre ora in una vittoria casalinga. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Torino-Bologna streaming gratis: la Diretta Live DAZN

L'incontro tra Udinese e Sassuolo si gioca oggi, perché le due squadre cercano punti importanti per evitare la zona retrocessione.

Il Dall’Ara si prepara a ospitare il match tra Bologna e Parma, un derby emiliano che si gioca oggi pomeriggio.

ROMA vs TORINO - Serie A - Giornata 3 - DIRETTA LIVE - Cronaca e campo 3d - Inizio ore 12:30

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.