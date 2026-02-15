Udinese-Sassuolo streaming gratis | diretta live DAZN

L'incontro tra Udinese e Sassuolo si gioca oggi, perché le due squadre cercano punti importanti per evitare la zona retrocessione. La partita sarà visibile in streaming gratuito su DAZN, offrendo agli appassionati un'opportunità di seguire il match senza costi aggiuntivi. La sfida si svolge a metà giornata, in un momento decisivo per entrambe le squadre che vogliono migliorare il loro posizionamento in classifica.

Il sipario della venticinquesima giornata di Serie A si apre su un lunch match dalle sfumature delicate e cruciali per la colonna destra della classifica. Al Bluenergy Stadium, l’ Udinese di Kosta Runjaic riceve il Sassuolo di Fabio Grosso in un incrocio che profuma di riscatto immediato. Entrambe le compagini approcciano la sfida domenicale gravate dal peso di una sconfitta nell’ultimo turno, rispettivamente contro Lecce e Inter, e con la necessità impellente di muovere una graduatoria che inizia a farsi statica. Le coordinate della sfida e la copertura mediatica. L’appuntamento tra friulani e neroverdi è fissato per domenica 15 febbraio, con il calcio d’inizio previsto per le ore 12. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

