Controlli della velocità in Ticino | ecco dove saranno effettuati dal 16 al 22 febbraio
La polizia cantonale e le polizie comunali hanno annunciato i punti di controllo della velocità in Ticino, a causa dell’aumento dei incidenti stradali nelle ultime settimane. Dal 16 al 22 febbraio, i controlli si concentreranno in alcune strade strategiche, tra cui la via principale di Lugano e le uscite dell’autostrada vicino a Bellinzona. La presenza degli autovelox mira a ridurre le velocità e prevenire incidenti.
Nuovi controlli della velocità in Ticino. La polizia cantonale e le polizie comunali hanno reso note le località dove saranno presenti gli autovelox nella settimana dal 16 al 22 febbraio 2026. L'elenco può tornare utile ai tanti comaschi frontalieri che ogni giorno varcano il confine per andare a lavorare, ma anche a coloro che si recano in Svizzera per una vacanza o una gita fuori porta. QuiComo è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Quicomo.it
Controlli della velocità in Ticino: ecco dove saranno effettuati dal 9 al 15 febbraio
Nella settimana dal 9 al 15 febbraio, le forze di polizia in Ticino hanno annunciato i punti dove saranno installati gli autovelox.
Controlli della velocità in Ticino: ecco dove saranno effettuati dal 2 all'8 febbraio
La polizia cantonale e le polizie comunali hanno annunciato i punti dove saranno installati gli autovelox in Ticino dal 2 all’8 febbraio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Autovelox e Ufficio Mobile di Prossimità: postazioni dal 16 al 22 febbraio / Notizie / Novità / Homepage; Controlli della velocità in Ticino: ecco dove saranno effettuati dal 9 al 15 febbraio; Polizia municipale: I controlli con autovelox e dispositivo scout da lunedì 16 sino a domenica 22 febbraio 2026; Codacons: in arrivo il ‘blackout’ dei controlli di velocità sulle strade italiane.
Controlli della velocità in Ticino: ecco dove saranno effettuati dal 16 al 22 febbraioNuovi controlli della velocità in Ticino. La polizia cantonale e le polizie comunali hanno reso note le località dove saranno presenti gli autovelox nella settimana dal 16 al 22 febbraio 2026. L'elenc ... quicomo.it
Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 16 al 22 febbraioLa Sezione della Polizia Stradale di Messina ha reso noto il calendario dei controlli programmati per il monitoraggio della velocità lungo le principali ... canalesicilia.it
Qui di seguito la lista dei controlli di velocità che verranno effettuati nelle varie località ticinesi dal 16 al 22 febbraio facebook