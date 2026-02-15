The Voice Kids 2026 chi ha vinto la finale e gli ascolti su Rai 1

Matteo Trullu ha conquistato la vittoria nella finale di The Voice Kids 2026, che si è svolta ieri sera su Rai 1, a causa dell’ottima performance del giovane cantante. La trasmissione, condotta da Antonella Clerici e con i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, ha attirato oltre 3 milioni di spettatori, con una share del 23,4%. Durante la serata, il picco di ascolti si è raggiunto del 36,1% quando è stato annunciato il vincitore. La finale ha coinvolto un pubblico numeroso, grazie anche alle esibizioni degli altri concorrenti e alla

Matteo Trullu è il vincitore della quarta edizione di The Voice Kids 2026, il talent show condotto da Antonella Clerici con i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, che ieri sera su Rai 1 ha ottenuto 3 milioni 382mila spettatori e una share del 23,4% raggiungendo un picco di ascolto del 36,1% sulla proclamazione del vincitore. Un grande risultato per la nuova edizione del talent show di Rai 1, prodotto in collaborazione con Fremantle, dedicato ai giovani cantati tra i sette e i quattordici anni, che fuori dalla sua collocazione abituale del venerdì sera, ha realizzato una media stagionale di 21,6% e 3 milioni 216mila spettatori.