Terrore fuori dal supermercato Tenta di rapire la bimba alla madre
Un uomo ha provato a portare via una bambina di un anno e mezzo mentre la famiglia stava lasciando il supermercato. L’uomo si è avvicinato velocemente alla madre, afferrando la piccola per le braccia nel tentativo di portarla via. La mamma ha gridato e ha resistito, attirando l’attenzione dei passanti, alcuni dei quali sono intervenuti per bloccare il rapitore. La scena si è svolta davanti all’ingresso del negozio, creando panico tra i clienti presenti.
Ha cercato di rapire una bambina di un anno e mezzo mentre usciva con i genitori da un supermercato cittadino. L’autore, un romeno di 37 anni senza fissa dimora e privo di precedenti di polizia, è stato arrestato. La piccola è stata ricoverata all’ospedale perché l’uomo nell’afferrarla le ha provocato la frattura del femore. Sono stati attimi di terrore. Per fortuna i genitori e i testimoni sono riusciti a fermare l’uomo che è poi stato arrestato dalla Polizia di Stato intervenuta sul posto. Una brutta storia, in una zona della città, con negozi e centri commerciali, tra il via vai della gente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Tenta di rapire una bimba fuori scuola, la mamma lo mette in fuga: allarme in Irpinia
Tenta di rapire una bimba di un anno e mezzo al supermercato e le rompe una gamba: arrestato
Un uomo di 37 anni, senza fissa dimora e di nazionalità rumena, è stato arrestato oggi dalla polizia dopo aver cercato di portare via una bambina di un anno e mezzo all’ingresso di un supermercato.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Terrore fuori dal supermercato. Tenta di rapire la bimba alla madre; Piazza del mercato è un far west. Altra rissa con sedie e spranghe: Mai visto niente di simile qui.
Terrore fuori dal supermercato. Tenta di rapire la bimba alla madreBergamo, in manette un romeno di 37 anni: ha afferrato la piccola procurandole la frattura del femore. Decisiva la reazione dei genitori: arrestato dalla polizia, è accusato di sequestro di persona ag ... ilgiorno.it
Bergamo, tenta di rapire una bimba di un anno e mezzo e le frattura una gamba: arrestatoMomenti di terrore nel primo pomeriggio a Bergamo, dove un uomo ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo davanti al supermercato Esselunga di via ... thesocialpost.it
Festival del teatro Artigianale 8 febbraio ore 16.30: "Fuori dalla stanza", Teatrika Compagnia Degli Evasi di Castelnuovo Magra (SP) "Sfiducia in sé stessi e senso di inadeguatezza derivante da un vero terrore del giudizio altrui, mancanza di certezze che inevi facebook