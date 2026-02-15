Un uomo ha provato a portare via una bambina di un anno e mezzo mentre la famiglia stava lasciando il supermercato. L’uomo si è avvicinato velocemente alla madre, afferrando la piccola per le braccia nel tentativo di portarla via. La mamma ha gridato e ha resistito, attirando l’attenzione dei passanti, alcuni dei quali sono intervenuti per bloccare il rapitore. La scena si è svolta davanti all’ingresso del negozio, creando panico tra i clienti presenti.

Ha cercato di rapire una bambina di un anno e mezzo mentre usciva con i genitori da un supermercato cittadino. L’autore, un romeno di 37 anni senza fissa dimora e privo di precedenti di polizia, è stato arrestato. La piccola è stata ricoverata all’ospedale perché l’uomo nell’afferrarla le ha provocato la frattura del femore. Sono stati attimi di terrore. Per fortuna i genitori e i testimoni sono riusciti a fermare l’uomo che è poi stato arrestato dalla Polizia di Stato intervenuta sul posto. Una brutta storia, in una zona della città, con negozi e centri commerciali, tra il via vai della gente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Terrore fuori dal supermercato. Tenta di rapire la bimba alla madre

Un uomo di 37 anni, senza fissa dimora e di nazionalità rumena, è stato arrestato oggi dalla polizia dopo aver cercato di portare via una bambina di un anno e mezzo all’ingresso di un supermercato.

