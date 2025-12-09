Capello analizza la sfida Inter Liverpool | assenza pesante e attenzione ai cross
L'ex allenatore Fabio Capello commenta la sfida tra Inter e Liverpool, evidenziando l'impatto dell'assenza di Salah sui Reds. Pur perdendo in qualità offensiva, la squadra di Klopp continua a rappresentare una minaccia per le fasce, richiedendo attenzione particolare. Ecco le sue analisi sulla partita e le potenziali conseguenze.
Inter News 24 Capello, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky: senza Salah i Reds perdono qualità, ma restano pericolosi sulle fasce. L’Inter sta affrontando il Liverpool nella sfida valida per la sesta giornata della League Phase di Champions League. Un appuntamento decisivo per il percorso europeo dei nerazzurri, che arrivano alla gara con grande fiducia dopo l’ultima vittoria in campionato. Nel prepartita ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello ha analizzato con attenzione il confronto, soffermandosi in particolare sulla delicata situazione in casa inglese legata a Mohamed Salah, escluso dalla trasferta dopo lo scontro con l’allenatore Arne Slot. 🔗 Leggi su Internews24.com
