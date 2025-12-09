Capello analizza la sfida Inter Liverpool | assenza pesante e attenzione ai cross

Internews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex allenatore Fabio Capello commenta la sfida tra Inter e Liverpool, evidenziando l'impatto dell'assenza di Salah sui Reds. Pur perdendo in qualità offensiva, la squadra di Klopp continua a rappresentare una minaccia per le fasce, richiedendo attenzione particolare. Ecco le sue analisi sulla partita e le potenziali conseguenze.

Inter News 24 Capello, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky: senza Salah i Reds perdono qualità, ma restano pericolosi sulle fasce. L’Inter sta affrontando il Liverpool nella sfida valida per la sesta giornata della League Phase di Champions League. Un appuntamento decisivo per il percorso europeo dei nerazzurri, che arrivano alla gara con grande fiducia dopo l’ultima vittoria in campionato. Nel prepartita ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello ha analizzato con attenzione il confronto, soffermandosi in particolare sulla delicata situazione in casa inglese legata a Mohamed Salah, escluso dalla trasferta dopo lo scontro con l’allenatore Arne Slot. 🔗 Leggi su Internews24.com

capello analizza la sfida inter liverpool assenza pesante e attenzione ai cross

© Internews24.com - Capello analizza la sfida Inter Liverpool: assenza pesante e attenzione ai cross

Capello analizza la Juventus: «Vive di folate, ma i nuovi acquisti non vanno bocciati. Ecco quale giocatore manca ai bianconeri»

Capello analizza l’Inter: «Dimarco fuori luogo, Calhanoglu non è ancora quello di prima. Sucic…»

Capello analizza la grande sfida tra Napoli e Inter: «Le due squadre si sono cambiate di ruolo per questa partita»

capello analizza sfida interCapello: “Inter-Como sembrava una partita tra una prima squadra e una Primavera” - I nerazzurri di Chivu hanno strapazzato la formazione di Fabregas con un netto 4- Segnala msn.com