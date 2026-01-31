Maignan-Milan accordo fino al 2030 Tare Allegri e Filippi | chi ha fatto cambiare idea a Mike

Il Milan ha trovato l’accordo con Mike Maignan fino al 2030. Dopo settimane di incertezze e voci di addio, il portiere francese ha deciso di rimanere in rossonero. Tare, Allegri e Filippi sono stati decisivi nel far cambiare idea a Maignan, che ora firma il contratto più importante della sua carriera. La trattativa è finita con un lieto fine, e il numero uno rossonero continuerà a difendere i pali del Diavolo per altri quattro anni.

Milano, 31 gennaio 2026 – Mike Maignan resta al Milan. Tradito, infuriato, infine riconquistato. Con un contratto che rappresenta il più importante della carriera. Forse l'ultimo. I rossoneri si tolgono un pensiero e cementano dentro casa quello che sarà il leader delle rose che verranno. Non a caso, da capitano. In primis, i dettagli. Il classe 1995 di Cayenne, Guyana francese, si lega al club di via Aldo Rossi sino al 2030, con opzione a favore della società sino al 2031. Il contratto sarà di 5 milioni di euro netti a stagione più 2 di bonus. Come Rafa. Mike Maignan diventa così il giocatore potenzialmente più pagato del Milan insieme a Rafael Leao, in attesa di quello che dovrebbe essere anche il rinnovo di Christian Pulisic.

