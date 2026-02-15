Susy Fuccillo e il primo San Valentino senza il marito | Il fioraio mi ha portato i fiori che mi regalavi tu

L’ex ballerina di Amici, Susy Fuccillo, condivide la foto di un fascio di rose ricevuto in regalo da un fioraio amico del marito Salvatore Raciti, morto il 2 dicembre scorso a soli 41 anni. “Un pensiero per il mio primo San Valentino senza di te”.🔗 Leggi su Fanpage.it

Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, ha condiviso sui social un messaggio toccante dedicato al marito, Salvatore Raciti, scomparso.

Susy Fuccillo, nota per la sua partecipazione a Amici, condivide un messaggio toccante dedicato al marito Salvatore Raciti, scomparso improvvisamente a 41 anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Susy Fuccillo (ex Amici), grave lutto: morto il marito Salvatore Raciti per un malore improvviso. Aveva 41 anniGrave lutto per l’ex ballerina di Amici, Susy Fuccillo. Il marito, l’imprenditore siciliano Salvatore Raciti, 41 anni, è venuto a mancare nella notte tra il 1 e il 2 dicembre a causa di un malore ... corriereadriatico.it

Susy Fuccillo, morto il marito dell'ex ballerina di Amici: Salvo Raciti aveva 41 anni, disposta l'autopsiaSalvo Raciti, 41enne di Catania, è morto nella notte fra l'1 e il 2 dicembre nel capoluogo etneo a seguito di quello che sembrerebbe un malore improvviso. L'uomo era il marito di Susy Fuccillo, ... corriereadriatico.it

Il dolce ricordo di Susy Fuccillo per il marito recentemente scomparso facebook