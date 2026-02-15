Susy Fuccillo e il primo San Valentino senza il marito | Il fioraio mi ha portato i fiori che mi regalavi tu
Susy Fuccillo vive il suo primo San Valentino senza il marito, morto il 2 dicembre scorso a soli 41 anni, e questa volta il fioraio le ha consegnato i fiori che lei ricorda di aver ricevuto dal marito. La ex ballerina di Amici ha mostrato su Instagram un mazzo di rose rosse, simbolo di affetto e ricordo, che le è stato portato da un amico del defunto. La donna ha scritto di aver sentito il sorriso del marito nel gesto, mentre riceveva i fiori.
L’ex ballerina di Amici, Susy Fuccillo, condivide la foto di un fascio di rose ricevuto in regalo da un fioraio amico del marito Salvatore Raciti, morto il 2 dicembre scorso a soli 41 anni. “Un pensiero per il mio primo San Valentino senza di te”.🔗 Leggi su Fanpage.it
Amici, l'ex ballerina Susy Fuccillo e il dilaniante messaggio per il marito morto: "Mi volto ancora a cercarti"
Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, ha condiviso sui social un messaggio toccante dedicato al marito, Salvatore Raciti, scomparso.
Susy Fuccillo di Amici e lo straziante messaggio per il marito Salvatore Raciti: “Mi volto ancora cercandoti”
Susy Fuccillo, nota per la sua partecipazione a Amici, condivide un messaggio toccante dedicato al marito Salvatore Raciti, scomparso improvvisamente a 41 anni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Susy Fuccillo (ex Amici), grave lutto: morto il marito Salvatore Raciti per un malore improvviso. Aveva 41 anniGrave lutto per l’ex ballerina di Amici, Susy Fuccillo. Il marito, l’imprenditore siciliano Salvatore Raciti, 41 anni, è venuto a mancare nella notte tra il 1 e il 2 dicembre a causa di un malore ... corriereadriatico.it
Susy Fuccillo, morto il marito dell'ex ballerina di Amici: Salvo Raciti aveva 41 anni, disposta l'autopsiaSalvo Raciti, 41enne di Catania, è morto nella notte fra l'1 e il 2 dicembre nel capoluogo etneo a seguito di quello che sembrerebbe un malore improvviso. L'uomo era il marito di Susy Fuccillo, ... corriereadriatico.it
Il dolce ricordo di Susy Fuccillo per il marito recentemente scomparso facebook