Susy Fuccillo di Amici e lo straziante messaggio per il marito Salvatore Raciti | Mi volto ancora cercandoti

Susy Fuccillo, nota per la sua partecipazione a Amici, condivide un messaggio toccante dedicato al marito Salvatore Raciti, scomparso improvvisamente a 41 anni. La donna continua a elaborare il lutto, esprimendo il dolore e la difficoltà di accettare la perdita in un momento così difficile. La sua testimonianza evidenzia il forte legame e la sofferenza di chi affronta un lutto improvviso e inatteso.

Susy Fuccillo continua a elaborare il lutto per la perdita del marito Salvatore Raciti, scomparso a soli 41 anni nella notte tra l’1 e il 2 dicembre scorso a causa di un malore improvviso. L’ex ballerina, conosciuta per la sua partecipazione al talent show Amici, aveva annunciato la tragedia su Instagram, scegliendo poi di ritirarsi dal mondo social per vivere il suo dolore lontano dai riflettori. Il 7 dicembre si sono svolti i funerali a Catania, città natale di Salvatore. La chiesa era gremita di persone che hanno voluto dare l’ultimo saluto a un uomo strappato troppo presto alla vita e ai suoi affetti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

