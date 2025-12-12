Natale al Rione Martucci | il programma degli eventi

Il Rione Martucci si prepara a celebrare il Natale con la sua prima Festa Natalizia, organizzata dal Comitato di Quartiere. L’evento si svolgerà domenica 14 dicembre, offrendo momenti di festa e spunti di convivialità presso il Circolo Didattico Manzoni e lungo Via Nannarone, dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 24.

