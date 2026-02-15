Storie di ragazzi e riscatti dalle sostanze alla speranza | Volevo morire ora vado in tv

Il ragazzo, che aveva tentato il suicidio, ha deciso di condividere la sua esperienza durante la cerimonia all’Auditorium Scavolini, dopo aver trovato una nuova speranza grazie al supporto della comunità ‘L’Imprevisto’. La sua testimonianza ha aperto la giornata di festeggiamenti per la fine del percorso di otto giovani, che hanno scelto di raccontare il loro percorso di recupero tra applausi e sorrisi. La comunità pesarese, attiva da più di trent’anni nel aiutare i giovani in crisi, ha visto oggi i suoi ragazzi trasformarsi e riprendere in mano la propria vita.

Pesaro, 15 febbraio 2026 – La crime, applausi e sorrisi, tutto insieme, ieri mattina all'Auditorium Scavolini per le 'Dimissioni', la conclusione del cammino di otto ragazze e ragazzi de comunità 'L'Imprevisto' di Pesaro, storica realtà che da oltre trent'anni accoglie e sostiene giovani in difficoltà. Davanti agli ospiti di oggi e di ieri, ai loro genitori, alle autorità civili, militari e religiose, e a tante classi delle scuole superiori, i ragazzi dell'Imprevisto hanno raccontato storie straordinarie di dolorose cadute e di conquiste coraggiose: testimonianze che stringono lo stomaco di chi ascolta ma che offrono speranza di fronte alla fragilità delle nuove generazioni.