Coniugi Novak uccisi dettagli inquietanti dalle indagini | Torturati per ora prima di morire

Una trappola pianificata nei minimi dettagli, un rapimento feroce, torture inflitte per estorcere codici di accesso ai portafogli di criptovalute, e infine un duplice omicidio seguito da un tentativo brutale di far sparire ogni traccia. Sono questi i contorni dell’atroce vicenda che ha coinvolto i coniugi Roman e Anna Novak, scomparsi il 2 ottobre nella zona turistica di Hatta, non lontano da Dubai, e ritrovati senza vita settimane dopo. Secondo gli investigatori russi, i due sarebbero stati attirati in un incontro da criminali che si spacciavano per potenziali investitori. In realtà, l’obiettivo del gruppo era costringerli con la violenza ad accedere ai loro wallet digitali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Coniugi Novak uccisi, dettagli inquietanti dalle indagini: “Torturati per ora prima di morire”

