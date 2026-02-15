Staffetta maschile di fondo l' Italia sul podio a Milano-Cortina dopo 20 anni
L'Italia torna a salire sul podio nella staffetta maschile di sci di fondo a Milano-Cortina, dopo 20 anni, a causa di una gara intensa e di un'ottima prestazione degli atleti italiani. La squadra azzurra ha dimostrato di saper reagire alle difficoltà, conquistando un risultato che mancava dal 2006, quando vinse l'oro a Torino. Un dettaglio concreto riguarda il tempismo di Gabriele Barale, che ha dato il cambio decisivo negli ultimi metri, portando l’Italia sul podio.
TESERO - Vent'anni dopo lo storico oro dei Giochi di Torino 2006, l'Italia torna sul podio nella staffetta maschile dello sci di fondo. Gli azzurri Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e Federico Pellegrino conquistano il bronzo nella 4x7,5 km, vincendo il duello con la Finlandia. Ottimo il lancio della gara da parte di Graz, che effettua anche qualche metro in testa, cambiando con Barp in zona-podio: quest'ultimo ha un momento di crisi in salita, ma sa riprendersi e lasciare il testimone in 3a posizione. Crisi invece a metà percorso per Martino Carollo, con l'Italia che scivola in quarta posizione a ventuno secondi dalla top-3 e le medaglie che sembrano sfumare, prima della magia del portabandiera Federico Pellegrino: riaggancio e sorpasso alla Finlandia, è bronzo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Milano-Cortina, Pellegrino trascina gli Azzurri sul podio: l’Italia è di bronzo nella staffetta di fondo
SIAMO TORNATI! L’Italia è sul podio in staffetta dopo 20 anni! Rimonta epica di Pellegrino per il bronzo
Federico Pellegrino ha portato l’Italia sul podio in staffetta dopo 20 anni, grazie a una rimonta spettacolare a Tesero.
L’Italia è bronzo nella staffetta dello sci di fondo: la rimonta decisiva di Pellegrino, è la sua terza medaglia ai GiochiUn bronzo sofferto e vinto con i denti grazie all’esperienza e alla classe di Federico Pellegrino. L’ Italia maschile dello sci di fondo torna sul podio olimpico nella staffetta a 20 anni di distanza ... ilfattoquotidiano.it
Sci di fondo, Italia di bronzo nella staffetta maschile. Federico Pellegrino trascina gli azzurri sul podio ai Giochi OlimpiciCapitan Pellegrino trascina l’Italia sul podio ai Giochi Olimpici. Il quartetto maschile formato da Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e il monumentale Federico Pellegrino chiude ... ilgazzettino.it
