squadre e formazioni confermate per il quarto turno della fa cup 2025 26

Birmingham City e Leeds United hanno annunciato le formazioni ufficiali per il quarto turno della FA Cup 202526, con entrambe le squadre che hanno effettuato sei modifiche rispetto alle precedenti partite. In particolare, il club di Birmingham inserirà per la prima volta in campo Jonathan Panzo, mentre il Leeds schiererà Facundo Buonanotte nel suo 11 titolare. La partita si giocherà domenica allo stadio St Andrew’s, con i due allenatori che hanno deciso di puntare su alcuni nuovi acquisti e giovani promesse.

Birmingham City e Leeds United hanno confermato le loro squadre titolari per l'incontro di domenica al St Andrew's nel quarto turno della FA Cup. I Blues di seconda divisione sono imbattuti da otto partite in tutte le competizioni, vincendo contro il Cambridge United di quarta divisione al terzo turno.

