LIVE Speed skating Europei 2026 in DIRETTA | Pergher quarta nei 500 Ghiotto delude nei 5000

Segui in tempo reale i risultati degli Europei di Speed Skating 2026. Oggi, Pergher si piazza quarto nei 500 metri, mentre Ghiotto non soddisfa le aspettative nei 5000 metri. Aggiorna la diretta per gli ultimi aggiornamenti e classifiche aggiornate, con i tempi e le posizioni dei partecipanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.59: Swings chiude la sua prova al quinto posto a 11?30 dalla testa, sesto posto per Malfatti a 12?98. Ora si chiude con Farthofer ed Henriksen 15.56: A metà gara quarto posto per Malfatti, sesto per Lorello 15.51: Male Ghiotto che non cambia passo, anzi continua a perdere e bene invece l’altro azzurro lorello che è secondo a 3?36 da Semirunny. Ghiotto terzo a 5?87, segnali molto negativi a meno di un mese dalle gare olimpiche. Ora l’azzurro Malfatti e il belga Swings 15.49,. Non è il Ghiotto che si sperava di vedere finora, è dietro all’altro azzurro Lorello ma soprattutto a 2? dalla testa a 1000 metri. 🔗 Leggi su Oasport.it

