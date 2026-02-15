Un quotidiano sostiene che solo tre giocatori della Juventus potrebbero scendere in campo nell’Inter, a causa delle differenze nelle formazioni attuali. La notizia si basa su analisi approfondite delle ultime partite e delle condizioni fisiche dei giocatori. L’Inter, infatti, sembra puntare su un reparto diverso rispetto alla Juventus, lasciando pochi spazi per i calciatori bianconeri. La partita tra le due squadre si avvicina, e le scelte di formazione diventano sempre più decisive.

"> La sfida tra Juventus e Inter, nota come Derby d’Italia, si avvicina rapidamente. Questo atteso incontro di Serie A avrà luogo sabato sera, alle 19:45 GMT, presso lo Stadio San Siro. La partita promette di essere un vero e proprio spettacolo, con entrambe le squadre desiderose di dimostrare il proprio valore sul campo. Prestazioni Attuali delle Squadre. Attualmente, l’Inter guida la classifica con 24 partite giocate nella stagione 2025-26, vantando un vantaggio di otto punti sulla seconda in classifica, il Milan. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Solo 3 giocatori della Juventus potrebbero titolare nell’Inter, secondo un quotidiano.

La Juventus sta preparando la strategia per il mercato estivo, puntando su diversi giocatori che potrebbero arrivare a parametro zero.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.