Solo 3 giocatori della Juventus potrebbero titolare nell’Inter secondo un quotidiano

Da napolipiu.com 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un quotidiano sostiene che solo tre giocatori della Juventus potrebbero scendere in campo nell’Inter, a causa delle differenze nelle formazioni attuali. La notizia si basa su analisi approfondite delle ultime partite e delle condizioni fisiche dei giocatori. L’Inter, infatti, sembra puntare su un reparto diverso rispetto alla Juventus, lasciando pochi spazi per i calciatori bianconeri. La partita tra le due squadre si avvicina, e le scelte di formazione diventano sempre più decisive.

"> La sfida tra Juventus e Inter, nota come Derby d’Italia, si avvicina rapidamente. Questo atteso incontro di Serie A avrà luogo sabato sera, alle 19:45 GMT, presso lo Stadio San Siro. La partita promette di essere un vero e proprio spettacolo, con entrambe le squadre desiderose di dimostrare il proprio valore sul campo. Prestazioni Attuali delle Squadre. Attualmente, l’Inter guida la classifica con 24 partite giocate nella stagione 2025-26, vantando un vantaggio di otto punti sulla seconda in classifica, il Milan. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

solo 3 giocatori della juventus potrebbero titolare nell8217inter secondo un quotidiano

© Napolipiu.com - Solo 3 giocatori della Juventus potrebbero titolare nell’Inter, secondo un quotidiano.

Pagelle Inter Venezia, le valutazioni della Gazzetta dello Sport. Thuram il migliore secondo il quotidiano

Mercato Juventus, quante occasioni a parametro zero in estate. Tutti i giocatori che potrebbero arrivare gratis a Torino

La Juventus sta preparando la strategia per il mercato estivo, puntando su diversi giocatori che potrebbero arrivare a parametro zero.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Atalanta, l'assenza di De Ketelaere può diventare un'opportunità: 7 giocatori per 3 posti; Mercato Serie A, gol, punti e non solo: di Malen il migliore impatto tra chi è arrivato a gennaio; Chi è il Next Gen che intriga la Juve di Spalletti, Chiellini: Prestazioni sotto gli occhi di tutti; Il miglior marcatore nelle rose attuali dei due club, a Marassi, è Politano con 3 gol. De Rossi e Conte non si sono mai affrontati da allenatori, solo da calciatori nel 2004.

La Costa d'Avorio chiama 3 giocatori della Serie A per la Coppa d'Africa: la listaLa Costa d'Avorio ha reso nota la lista dei giocatori che prenderanno parte alla Coppa d'Africa che inizierà fra poche settimane. Presenti tre giocatori della nostra Serie A: Evan Ndicka della Roma, ... m.tuttomercatoweb.com