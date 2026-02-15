Solidarietà all’ematologia Oltre 5mila euro al reparto | Strumenti per la degenza

Ail Ferrara ha consegnato giovedì scorso oltre 5.000 euro di strumenti all’Unità Operativa di Ematologia dell’ospedale di Ferrara, aiutando a migliorare le attrezzature per la degenza. La donazione mira a rendere più confortevole il percorso di cura dei pazienti con malattie del sangue, offrendo nuove apparecchiature che facilitano le terapie e le diagnosi. La cifra raccolta permette di acquistare strumenti più avanzati e di aggiornare le strutture del reparto, diretto da Antonio Cuneo.

Ail Ferrara, giovedì scorso, ha donato all'azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara, e in particolare all' Unità Operativa di Ematologia (diretta da Antonio Cuneo), nuove strumentazioni sanitarie per un valore complessivo di circa 5mila euro, con l'obiettivo di rendere meno faticoso il percorso di cura dei pazienti ematologici. La donazione si è svolta alla presenza di Gian Matteo Rigolin e Francesco Cavazzini, dirigenti medici dell'Ematologia, della coordinatrice della degenza Sonia Altamura e della coordinatrice del day hospital oncoematologico Tania Scelza, a testimonianza della stretta collaborazione tra l'Associazione e il personale sanitario del reparto.