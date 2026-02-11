Novak Djokovic ha annunciato che non parteciperà all’ATP 500 di Doha, a pochi giorni dalla partenza del torneo. La sua assenza cambia le carte in tavola, lasciando il posto a altri giocatori che sperano di approfittarne. È la prima grande defezione tra i protagonisti principali in vista dell’evento qatariota.

A pochi giorni dal via dell’ATP 500 di Doha, arriva la prima, pesante defezione del tabellone: Novak Djokovic non sarà al via del torneo qatariota. Un’assenza che, se da un lato non sorprende del tutto, dall’altro priva l’evento di uno dei suoi protagonisti più attesi. Il serbo, infatti, era regolarmente iscritto fino a meno di una settimana dall’inizio della competizione. Poi, nella mattinata, l’annuncio ufficiale attraverso i canali social del torneo: forfait per affaticamento. Una decisione maturata dopo settimane intense, culminate con la corsa fino alla finale degli Australian Open, dove Djokovic ha speso energie fisiche e mentali considerevoli. 🔗 Leggi su Oasport.it

Novak Djokovic dà forfait a Doha: niente rivincita con Sinner

Novak Djokovic ha annunciato il forfait dal torneo di Adelaide, suscitando attenzione tra gli appassionati di tennis.

