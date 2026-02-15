Sicilia | Controcorrente in campo con La Vardera dieci proposte per sanità lavoro e trasparenza

Ismaele La Vardera ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della Sicilia, sfidando apertamente la politica locale. Durante un incontro a Palermo, sabato 14 febbraio 2026, il leader di Controcorrente ha presentato dieci proposte concrete su sanità, lavoro e trasparenza. La decisione arriva dopo mesi di campagne e incontri con cittadini preoccupati dai problemi della regione.

Ismaele La Vardera sfida la politica siciliana: l’annuncio della candidatura alla presidenza. Ismaele La Vardera, leader del movimento Controcorrente, ha ufficialmente lanciato la sua candidatura alla presidenza della Regione Siciliana durante un evento sabato 14 febbraio 2026 alle Officine Sandron di Palermo. L’annuncio, avvenuto nel corso della celebrazione del primo anniversario del movimento, segna una svolta nella politica regionale e apre una nuova fase di competizione in vista delle prossime elezioni. Un movimento in crescita e una proposta per la Sicilia. Controcorrente, che conta oggi 2416 tesserati e 86 “fari territoriali” attivi sull’isola, si presenta come una forza di opposizione in rapida ascesa.🔗 Leggi su Ameve.eu La Vardera si sfila dal campo progressista: “Controcorrente non è in vendita” Ismaele La Vardera ha annunciato la sua uscita dal campo progressista, confermando che il movimento Controcorrente non è in vendita. La Vardera si tira fuori dal campo progressista: "Controcorrente non è tollerata dai nostri stessi alleati" Ismaele La Vardera e il suo movimento Controcorrente annunciano il loro distacco dal campo progressista, sottolineando come le posizioni divergenti non siano più tollerate nemmeno all’interno degli alleati. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Controcorrente fa il pieno nel trapanese; Inquinamento, Palermo peggiora controcorrente: è una vero rischio per chi ci vive | Solo una città e nella top 5; Palermo, tra Governo e Regione stanziati €684mln dopo ciclone e frana Niscemi, Controcorrente: Burocrazia lenta, subito €10mln con ddl - DOCUMENTO. Ismaele La Vardera, leader di Controcorrente: Mi candido a presidente della Regione SicilianaRenato Schifani e Ismaele La Vardera Nel giorno dei festeggiamenti per il primo anno ... msn.com La Vardera candidato presidente: le reazioni nel ‘Campo largo’PALERMO – Pensiamo a come fare uscire la Sicilia dallo stato di catalessi, o, peggio, dal coma nel quale anni di malgoverno ci hanno cacciato. Ma bisogna che a farlo siano, insieme, tutte le forze al ... livesicilia.it Il leader di Controcorrente ha annunciato il suo proposito: "Giornata storica. Veniamo da anni bui e crediamo che questa terra non possa essere ancora martoriata da questa classe politica che tratta la Sicilia come se fosse una cosa privata e per pochi" facebook