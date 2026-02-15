Si alza una nuova serranda a Rorai grande | apre Dorian Hair Studio
Il nuovo salone Dorian Hair Studio apre a Rorai Grande dopo la cerimonia di inaugurazione di sabato 14 febbraio in via Maggiore 43. Matteo Meneguzzi, 34 anni, ha deciso di aprire il suo primo negozio di parrucchiere in paese, portando con sé anni di esperienza e un’idea di stile fresca. I clienti della zona potranno ora contare su un servizio professionale e di qualità, proprio nel cuore di Rorai Grande.
All’inaugurazione ha preso parte il Sindaco Alessandro Basso, che ha voluto portare il saluto dell’Amministrazione comunale. “È stato bello vedere un clima vivace e sereno, con tante persone presenti e felici di condividere questo momento. Quando si inaugura un’attività e si respira entusiasmo significa che c’è fiducia. Fiducia nei giovani, nel futuro e nella nostra città. Aprire oggi una nuova realtà imprenditoriale richiede coraggio: all’inizio il percorso può sembrare tutto in salita, tra sacrifici e responsabilità, ma proprio da lì nascono i risultati più appaganti. A Matteo va il nostro incoraggiamento: ogni giovane che sceglie di investire a Pordenone contribuisce a rendere la nostra città più viva, dinamica e proiettata verso il futuro” PordenoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
