Comunicato Stampa | NEL VILLAGGIO OLIMPICO DI MILANO APRE LO SCALP & HAIR STUDIO

Lo scalo di Milano sta vivendo un fermento particolare: è stato inaugurato il nuovo scalp & hair studio nel Villaggio Olimpico. La struttura sarà aperta a atleti, staff e visitatori, offrendo servizi di cura e benessere. La notizia arriva in un momento di grande attesa per i Giochi Invernali, con Head & Shoulders che si conferma come shampoo ufficiale dell’evento. La scelta di Milano come sede delle olimpiadi porta nuove opportunità, anche nel settore beauty e benessere.

Head & Shoulders, lo shampoo antiforfora n.1 in Italia, annuncia con orgoglio la propria partecipazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 in qualità di Shampoo Ufficiale. Un impegno che rafforza la missione del brand: aiutare tutti a sentirsi sicuri di sé e pronti ad affrontare ogni sfida quotidiana – proprio come accade nello sport ai massimi livelli. In occasione dei Giochi, Head & Shoulders sarà protagonista all'interno del Villaggio Olimpico di Milano, dove prenderà vita lo Scalp & Hair Studio, uno spazio esclusivo ospitato all'interno della P&G Champions Clubhouse, l'area firmata Procter & Gamble dedicata al benessere, alla celebrazione e al relax di atlete e atleti, che potranno usufruire dei servizi beauty offerti, di volta in volta, dai diversi brand P&G, nonché vivere esperienze e attività di intrattenimento, in un ambiente pensato per farli sentire accolti e supportati.

