Show al Palafiori Tutte da Monza per poter ballare
Le allieve della scuola di danza Monica Perego Dance Heart hanno scelto di arrivare a Monza per esibirsi al Palafiori, portando una parte del loro talento tra le strade della città. Durante il Festival di Sanremo, il palco ospita anche le giovani danzatrici, che si preparano a incantare il pubblico con una performance di ballo live, sotto gli occhi di molti appassionati e curiosi.
La città porta un pezzetto della sua arte al Festival di Sanremo. Le allieve della scuola di danza di Monica Perego Dance Heart si esibiranno sul palco del Palafiori, dove i big della canzone italiana vengono intervistati e si presentano. Come lo scorso anno la scuola dell’étoile monzese dell’English National ballet, martedì 24 parteciperà a Casa Sanremo, un appuntamento per i giovani ballerini con masterclass ed esibizione finale che andrà in onda sulla webTv dedicata all’evento. Fervono i preparativi in un clima di eccitazione nella sede monzese di via Carlo Rota, dove si sta preparando il gruppo del corso di avviamento professionale, con una pezzo di contemporaneo, con il maestro Massimo Leanti che cura insieme a loro ogni dettaglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notte show in piazza Vittoria. In 4mila a brindare e ballare
Nella notte di San Silvestro, piazza Vittoria ha accolto circa 4.
Dinner show a Milano, i migliori locali dove mangiare e ballareLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Casa Sanremo Live Box: al Palafiori anche la messinese Monica Laganà; Da oggi al Palafiori riflettori accesi su Casa Sanremo; Festival di Sanremo, la Liguria ancora protagonista: Vetrina imperdibile per il territorio; Tra palco e città, con Rai Pubblicità il Festival anche quest’anno esce dall’Ariston e conquista Sanremo.
Dal domani 15 al 28 febbraio al Palafiori il salotto per eccellenza della kermesse: incontri, musica, spettacolo e backstage esclusivi. Ecco il programma facebook