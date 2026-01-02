Notte show in piazza Vittoria In 4mila a brindare e ballare

Nella notte di San Silvestro, piazza Vittoria ha accolto circa 4.000 persone, rispettando le misure di sicurezza, per celebrare l’arrivo del nuovo anno con musica e festa. L’evento ha offerto un momento di aggregazione e divertimento in un contesto sobrio e organizzato, permettendo alla comunità di salutare l’anno appena concluso e dare il benvenuto a quello nuovo.

Quattromila persone (capienza massima consentita dalle misure di sicurezza) hanno ballato e festeggiato il nuovo anno nella notte musicale di San Silvestro in piazza della Vittoria. Un grande successo quello di 'History of Dance', organizzata dall'amministrazione comunale di Reggio, in collaborazione con Radio Bruno e animata dalle mitiche discoteche d'antan Marabù e Picchio Rosso che hanno dato vita a un grande viaggio attraverso la storia della musica internazionale e le sonorità dagli iconici anni Settanta fino ai vibranti anni Duemila che hanno fatto divertire generazioni di persone. Il tutto accompagnato dalle coreografie coinvolgenti dei ballerini che per la serata si sono alternate sul palco e da video a tema proiettati sui maxischermo.

