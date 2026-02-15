Tenta di rapire una bambina e le rompe una gamba chi è l' uomo del video choc

Un uomo di 47 anni, senza fissa dimora e senza precedenti, ha cercato di portare via una bambina di un anno e mezzo a Bergamo, rompendo una gamba alla piccola nel tentativo. La Polizia ha arrestato il sospetto dopo averlo riconosciuto in un video choc diffuso online, che mostra il momento della tentata sottrazione. La bambina ora si trova in ospedale, dove riceve le cure per le ferite riportate.

La Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato il cittadino rumeno di 47 anni, senza fissa dimora e privo di precedenti di polizia, che ha tentato il sequestro di persona ai danni di una bambina di un anno e mezzo, accusato anche di lesioni personali aggravate nei suoi confronti. L'uomo stava entrando in un supermercato cittadino mentre una famiglia, composta dai genitori e dalla loro figlioletta, stava uscendo. In quel momento, lo sconosciuto ha improvvisamente afferrato la bambina per le gambe, tentando con violenza di strapparla alla madre che la teneva per mano e cercando di trascinarla all'interno del centro commerciale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

