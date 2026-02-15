Sfida la morte | scende con gli sci dal K2 e sopravvive

Un alpinista ha sfidato la morte scendendo con gli sci dal K2, rischiando la vita in un ambiente estremamente pericoloso. La sua discesa ha dimostrato come il gigante di roccia e ghiaccio possa mettere alla prova anche i più esperti, tra valanghe improvvise e temperature glaciali. Con un coraggio notevole, ha attraversato zone di ghiaccio instabile, sfidando le condizioni più dure del Karakorum.

C’è una geometria crudele nel Karakorum, un’architettura del terrore che il K2 impone al mondo con la sua piramide perfetta e spietata, un monarca assoluto di roccia e ghiaccio che tollera a malapena la presenza umana e punisce con ferale spietatezza ogni eccesso di confidenza. In questo teatro dell’estremo, dove l’aria ha la consistenza del cristallo e ogni respiro è una trattativa estenuante con la biologia, si consuma - nel luglio del 2018 - un evento che trascende la cronaca sportiva per farsi epica contemporanea. Andrzej Bargiel, trentenne polacco con lo sguardo limpido di chi ha stretto un patto segreto con la gravità, compie l’impensabile: sciare la " Montagna Selvaggia" dalla vetta al Campo Base, un’unica linea continua tracciata sulla pelle bianca del gigante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sfida la morte: scende con gli sci dal K2 e sopravvive Salto con gli sci: cosa succede nella mente di chi sfida la gravità e il vento? Chi si lancia nel salto con gli sci sa che non si tratta solo di muscoli e tecnica. L’economia tedesca è un disastro: dopo i problemi con gli ordini e gli investimenti, scende la fiducia delle aziende Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Sfida la morte: scende con gli sci dal K2 e sopravvive. Nella nostra cultura la morte è spesso un tabù. E se iniziassimo a vederla come parte di un ciclo naturale È questa la sfida lanciata da Capsula Mundi, un progetto che vuole trasformare il nostro rapporto con la morte e con il pianeta. I designer Anna Citelli e facebook C'è una corrida che uccide più di quella spagnola. La sfida alla morte del «jallikattu», il corpo a corpo con il toro - Le immagini x.com