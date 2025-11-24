L’economia tedesca è un disastro | dopo i problemi con gli ordini e gli investimenti scende la fiducia delle aziende

A novembre il clima di fiducia delle aziende tedesche è in diminuzione. Non a caso, secondo infatti l’indice Ifo, ossia l’istituto sulla ricerca economica, sul sentiment aziendale è sceso a 88,1 punti rispetto agli 88,4 di ottobre. Questo sarebbe accaduto a causa di aspettative più pessimistiche. D’altro canto, le imprese hanno valutato la situazione attuale come leggermente più positiva, esprimendo però poca fiducia nell’arrivo di una ripresa a breve termine. Peraltro, nel settore manifatturiero, l’indice è sceso con un calo delle aspettative in particolare. In sostanza, le aziende tedesche sono più scettiche riguardo ai prossimi mesi e hanno indicato un portafoglio ordini inferiore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

