L’economia tedesca è un disastro | dopo i problemi con gli ordini e gli investimenti scende la fiducia delle aziende
A novembre il clima di fiducia delle aziende tedesche è in diminuzione. Non a caso, secondo infatti l’indice Ifo, ossia l’istituto sulla ricerca economica, sul sentiment aziendale è sceso a 88,1 punti rispetto agli 88,4 di ottobre. Questo sarebbe accaduto a causa di aspettative più pessimistiche. D’altro canto, le imprese hanno valutato la situazione attuale come leggermente più positiva, esprimendo però poca fiducia nell’arrivo di una ripresa a breve termine. Peraltro, nel settore manifatturiero, l’indice è sceso con un calo delle aspettative in particolare. In sostanza, le aziende tedesche sono più scettiche riguardo ai prossimi mesi e hanno indicato un portafoglio ordini inferiore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’economia tedesca e italiana non crescono e sono le peggiori in Europa CARA #GERMANIA, QUANTO CI COSTI @ecisnetto con Prof Marco #Buti, @mastrobradipo Corrispondente La Repubblica, La peste ( @feltrinellied ) e Gianni #Trovati, Giornalista Il Sol Vai su X
Una spinta propulsiva all’economia tedesca – sempre in difficoltà – grazie ai progetti congiunti di digitalizzazione di Parigi e Berlino. Ma per Merz si staglia all’orizzonte un caso di possibile conflitto d’interessi, oltre che uno scontro interno alla coalizione che or - facebook.com Vai su Facebook