Serie D Ancona-Chieti 1-0 | dorici subito avanti grazie a una autorete - LA DIRETTA

L’Ancona ha vinto contro il Chieti grazie a un autogol, che ha deciso il risultato. La squadra dorica è partita subito forte e ha trovato il gol al primo tempo. Al 24° minuto, i giocatori si sono scontrati a centrocampo, fermando il gioco.

La formazione biancorossa, capolista del Girone F in coabitazione con il Teramo, cerca di allungare la striscia di vittorie consecutive in campionato, inaugurata nella prima di ritorno - SEGUI LA DIRETTA Minuto 30: Murata la conclusione di Zini dopo una bella iniziativa di Battista, l'Ancona quando affonda riesce a mandare sempre in apprensione la difesa neroverde Minuto 16: Primo ammonito dell'incontro, giallo a Kouko per un intervento su Pettenon. L'attaccante dorico era in diffida e pertanto salterà la prossima partita Minuto 14: GOL DELL'ANCONA! Traversone lunghissimo dalla destra di Ceccarelli, respinto con i pugni in tuffo da Mercorelli e la palla dopo aver sbattuto sulla schiena di Caparros rotola in rete Minuto 4: GOL ANNULLATO ALL'ANCONA.