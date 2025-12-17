Melania ad Affari Tuoi | Sono venuta qui per portare dei soldi a casa ma perde tutto sul finale
Melania, concorrente toscana di Affari Tuoi, aveva un obiettivo chiaro: portare a casa dei soldi. Dopo una partita avvincente contro il dottore, si è affidata a un numero speciale legato alla nonna, sperando di fare la scelta vincente. Tuttavia, il destino le è stato avverso, portandola a perdere tutto nel finale, lasciando il pubblico col fiato sospeso e un pizzico di rammarico.
Partita sfortunatissima per Melania della Toscana ad Affari Tuoi. Dopo aver giocato contro il dottore, si è fidata nel numero che le ricordava la nonna, ma ha sbagliato tutto. Lei e il fratello Andrea sono tornati a casa con 100 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
