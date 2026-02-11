La ventesima giornata del campionato di Seconda Categoria si è conclusa con sorprese e delusioni. Serricciolo e Pontremoli si sono scusati pubblicamente per le sconfitte, mentre Ricortola ha messo in campo una prestazione superba, lasciando tutti a bocca aperta. Il torneo si sta rivelando molto imprevedibile, con risultati che cambiano di settimana in settimana.

La ventesima giornata del campionato di Seconda Categoria si è conclusa lasciando l’amaro in bocca a molte delle pretendenti alla promozione in Prima. Sia i tifosi del Serricciolo che quelli del Pontremoli hanno vissuto una domenica di delusione, vedendo allontanarsi i rispettivi obiettivi. In testa alla classifica, la capolista Massarosa (41 punti) si è dovuta accontentare di un pareggio contro il Vorno, rallentando così la propria corsa. Nel frattempo, il Corsanico ha colto l’occasione per avvicinarsi, vincendo in trasferta contro la Valfreddana e portandosi a sole tre lunghezze dalla vetta del campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Calcio seconda categori: il campionato si sta rivelando imPrevedibile con alTernanza di risultati. Serricciolo e Pontremoli recitano il mea culpa, prestazione superba del Ricortola

