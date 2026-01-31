Anno giudiziario Mantovano a Napoli | Se vince il Sì al referendum non ci sarà l’Apocalisse

Durante l’apertura dell’anno giudiziario, Mantovano ha visitato Napoli e ha detto che se il Sì al referendum vince, non ci sarà nessuna apocalisse. Ha sottolineato che in zone come Caivano o nella Terra dei fuochi, la collaborazione tra procure e tribunali funziona bene e porta risultati concreti. Mantovano ha anche spiegato che lavorare insieme tra istituzioni non è nulla di straordinario, ma un principio sancito dalla Costituzione italiana.

A Caivano o nella Terra dei fuochi, così come in altre parti d’Italia, “la proficua collaborazione con procure e tribunali” ha avuto effetti positivi: “Non credo che operare insieme rappresenti qualcosa di anomalo o straordinario, il principio di leale collaborazione tra istituzioni attraversa la nostra Costituzione. Il rammarico è che questo costruttivo confronto conosca invece, sulla riforma, una sorta di black out e si stia traducendo in uno scontro acceso”. Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, intervenendo all’inaugurazione dell’anno giudiziario a Napoli.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Le proteste dei magistrati non si placano.

Alfredo Mantovano entra nel dibattito sul referendum e chiede un confronto più civile.

Anno giudiziario, Corte Appello Roma: Toghe vulnerabili. Atteso discorso Nordio a MilanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Anno giudiziario, Corte Appello Roma: 'Toghe vulnerabili'. Atteso discorso Nordio a Milano ... tg24.sky.it

Quest’anno, il Guardasigilli sarà a Milano, mentre a Napoli parteciperà alla cerimonia il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.A Milano sarà presente il ministro della Giustizia, a Napoli il sottosegretario Mantovano. Flash mob per il No al referendum annunciato davanti al tribunale ... repubblica.it

Anno giudiziario a #ReggioCalabria, il procuratore Giuseppe #Borrelli: «Risultati importanti nonostante le difficoltà» «Eppure sono stati prodotti risultati importantissimi nell’attività di contrasto alle mafie, e alla ‘ndrangheta in particolare, con la capacità di porsi facebook

Nordio: "La riforma non avrà e non deve avere effetti politici. Non è fatta per punire la magistratura né per rafforzare il governo", il ministro della Giustizia replica alle critiche durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario. #ANSA x.com