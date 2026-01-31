Anno giudiziario Mantovano a Napoli | Se vince il Sì al referendum non ci sarà l’Apocalisse

Da ildenaro.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’apertura dell’anno giudiziario, Mantovano ha visitato Napoli e ha detto che se il Sì al referendum vince, non ci sarà nessuna apocalisse. Ha sottolineato che in zone come Caivano o nella Terra dei fuochi, la collaborazione tra procure e tribunali funziona bene e porta risultati concreti. Mantovano ha anche spiegato che lavorare insieme tra istituzioni non è nulla di straordinario, ma un principio sancito dalla Costituzione italiana.

A Caivano o nella Terra dei fuochi, così come in altre parti d’Italia, “la proficua collaborazione con procure e tribunali” ha avuto effetti positivi: “Non credo che operare insieme rappresenti qualcosa di anomalo o straordinario, il principio di leale collaborazione tra istituzioni attraversa la nostra Costituzione. Il rammarico è che questo costruttivo confronto conosca invece, sulla riforma, una sorta di black out e si stia traducendo in uno scontro acceso”. Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, intervenendo all’inaugurazione dell’anno giudiziario a Napoli.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Approfondimenti su Mantovano Napoli

Proteste all’anno giudiziario, i magistrati contro la riforma di Nordio. Il ministro sul referendum: «Se vince il Sì, nessuna persecuzione alle toghe»

Le proteste dei magistrati non si placano.

Mantovano: “Il referendum non sarà il giorno dell’Apocalisse, il dibattito torni a essere civile”

Alfredo Mantovano entra nel dibattito sul referendum e chiede un confronto più civile.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Mantovano Napoli

Argomenti discussi: Il Sottosegretario Mantovano alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario; Inaugurazione anno giudiziario, Mantovano oggi a Napoli. Si annunciano tensioni; Anno giudiziario e riforme: Mantovano sfida Gratteri; Anno giudiziario a Napoli, Meloni schiera Mantovano. E in Cassazione scontro toghe-Nordio davanti a Mattarella.

anno giudiziario mantovano aAnno giudiziario, Corte Appello Roma: Toghe vulnerabili. Atteso discorso Nordio a MilanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Anno giudiziario, Corte Appello Roma: 'Toghe vulnerabili'. Atteso discorso Nordio a Milano ... tg24.sky.it

anno giudiziario mantovano aQuest’anno, il Guardasigilli sarà a Milano, mentre a Napoli parteciperà alla cerimonia il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.A Milano sarà presente il ministro della Giustizia, a Napoli il sottosegretario Mantovano. Flash mob per il No al referendum annunciato davanti al tribunale ... repubblica.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.