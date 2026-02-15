Scuola Superiore Sant' Anna il futuro inizia ora | consegnati i diplomi a 209 allievi

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ha consegnato i diplomi a 209 studenti, tra cui molti festeggiano oggi il traguardo dopo aver completato vari percorsi di studio. La cerimonia si è svolta nel teatro dell’istituto, dove sono stati premiati studenti di diversi livelli, dal Primo all’Ultimo anno. Quest’anno, più di un terzo dei diplomati proviene da corsi di alta formazione che preparano i giovani a entrare nel mondo del lavoro. Tra i laureati, alcuni hanno già ottenuto proposte di assunzione da aziende locali e multinazionali.

Consegnati dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa i diplomi di Primo Livello, Secondo Livello, Licenza, Dottorato alle allieve e allievi che hanno concluso i rispettivi corsi di studio (209 in totale: 88 allieve e allievi di Primo Livello, Secondo Livello e Licenza; 121 allieve e allievi dei Dottorati di ricerca). La cerimonia si è svolta sabato 14 febbraio a partire dalle ore 10 nell’Aula Magna della sede centrale. Presenti il rettore Nicola Vitiello, la prorettrice Gaetana Morgante, i presidi delle classi accademiche Christian Cipriani e Alberto Di Minin, il rappresentante dei coordinatori PhD Alessio Moneta.🔗 Leggi su Pisatoday.it

