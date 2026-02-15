Scopelliti e Riforma Giustizia | dal caso Palamara all’esigenza di un CSM più indipendente e trasparente

Giuseppe Scopelliti ha commentato la riforma della giustizia, collegandola alle accuse emerse nel caso Palamara, che hanno sollevato dubbi sulla trasparenza del Consiglio Superiore della Magistratura. Durante un incontro a Reggio Calabria, l’ex ministro ha sottolineato come le inchieste abbiano messo in luce la necessità di rafforzare l’indipendenza del CSM. Ha anche evidenziato che le proposte di modifica puntano a rendere più chiaro e responsabile il funzionamento di questo organismo.

Scopelliti e la Riforma della Giustizia: Un Richiamo al Passato e al Futuro del CSM. Reggio Calabria, 14 febbraio 2026 – L'ex ministro Giuseppe Scopelliti è intervenuto nel dibattito sulla riforma della giustizia, esprimendo sostegno alle modifiche proposte e richiamando le pesanti accuse emerse dalle indagini sull'ex magistrato Luca Palamara. L'intervento, avvenuto durante un evento di Forza Italia, ha riacceso la discussione sulla necessità di riformare il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e garantire l'indipendenza della giustizia italiana. Un Dibattito Nazionale e le Posizioni a Confronto.

A Chieti, l’associazione Professione Italia organizza un incontro pubblico sulla riforma della giustizia.

