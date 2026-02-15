Secondo un’indagine, sei negozi su dieci offrono sconti online che potrebbero trarre in inganno i clienti. La confusione nasce spesso dai prezzi molto bassi e dai banner colorati, che attirano l’attenzione. Molti acquirenti si lasciano tentare, senza rendersi conto che le offerte potrebbero non essere così vantaggiose come sembrano. Un esempio concreto: alcuni sconti vengono applicati solo su prodotti già in saldo o con condizioni nascoste.

Spesso agli sconti online è difficile resistere, soprattutto se segnalati in grande e con il colore rosso. Sembrano richiamare immediatamente l’idea di risparmio, ma non sempre è così. Altroconsumo ha condotto un’indagine su 208 siti per verificare se questi applicassero correttamente le regole in materia di sconti. Ormai da più di due anni, infatti, è in vigore il Codice del Consumo che stabilisce come lo sconto debba essere reso il più chiaro possibile, indicando anche il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti la riduzione. Il cliente deve essere messo a conoscenza del fatto che quel prezzo sia davvero conveniente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sconti online non regolari, 6 su 10 potrebbero ingannare il consumatore

