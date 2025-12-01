Stop ai velox fantasma | online l’elenco di quelli regolari Ecco come controllare
È una svolta epocale per gli automobilisti italiani. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso pubblico l’ elenco ufficiale degli autovelox autorizzati. Si tratta di un censimento definitivo che traccia una linea netta sulla legittimità delle sanzioni. I termini erano tassativi. Entro venerdì 28 novembre, gli enti locali avevano l’obbligo di registrare ogni apparecchio sulla piattaforma ministeriale. Dovevano specificare tutto: marca, modello, numero di matricola. Fondamentali anche gli estremi di omologazione e l’esatta posizione chilometrica. Ora le regole sono ferree. Gli occhi elettronici che non compaiono in questo database sono, di fatto, irregolari. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
