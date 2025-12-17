Sci alpino Lara Della Mea si avvicina alle prime 15 della WCSL in slalom verso le Olimpiadi

Lara Della Mea si sta affermando nel mondo dello sci alpino, avvicinandosi alle prime 15 della WCSL in slalom e puntando alle Olimpiadi. Prima del 6 dicembre, non aveva mai raggiunto la top10 in Coppa del Mondo, ma ora conta tre piazzamenti tra i migliori dieci, segnando un importante progresso nella sua carriera.

© Oasport.it - Sci alpino, Lara Della Mea si avvicina alle prime 15 della WCSL in slalom verso le Olimpiadi Prima del 6 dicembre Lara Della Mea non era mai entrata nella top10 in una gara di Coppa del Mondo, mentre oggi vanta ben tre piazzamenti tra le migliori dieci nel circuito maggiore. La 26enne tarvisiana ha ottenuto infatti nell’arco di dieci giorni due noni posti in gigante sulle nevi canadesi di Tremblant e poi una significativa ottava piazza in slalom a Courchevel. La gara notturna in Francia ha regalato all’azzurra il miglior risultato della carriera nel Circo Bianco, eguagliando l’ottavo posto dei Mondiali 2023 sempre tra i pali stretti e nella medesima località. Dopo essere rimasta sempre fuori dalla top15 nei primi slalom della stagione, questo exploit consente a Della Mea di raccogliere punti preziosi per cercare di abbassare i pettorali in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante maschile Soelden 2025 in DIRETTA: l’Italia cerca risposte verso le Olimpiadi Leggi anche: Sci alpino, Alex Vinatzer cerca la svolta in slalom: prime gare già decisive La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. GIOVANI TALENTI FISI FVG - LARA DELLA MEA Sci alpino, Lara Della Mea si avvicina alle prime 15 della WCSL in slalom verso le Olimpiadi - Prima del 6 dicembre Lara Della Mea non era mai entrata nella top10 in una gara di Coppa del Mondo, mentre oggi vanta ben tre piazzamenti tra le migliori ... oasport.it

Lara Della Mea gioisce: “Prima volta in top-10, passi avanti mentali e fisici: non mi accontento” - Lara Della Mea si è resa protagonista di una bellissima rimonta nella seconda manche di Courchevel, dove è andata in scena una prova valida per la Coppa ... oasport.it

UNA RIMONTA… … da record personale! Al quarto posto della seconda manche a Courchevel c’è… DELLA MEA! Lara risale otto posizioni e chiude lo slalom in notturna di Coppa del Mondo di sci alpino all’ottavo posto! Così si regala il miglior risult x.com

Sabato sono stato a Oliena, insieme ai colleghi Lara Serra e Salvatore Corrias, in occasione dell'esercitazione interregionale del Soccorso Alpino e Speleologico nella grotta di Su Bentu, nel cuore della valle del Lanaitho. Otto squadre impegnate in un’oper - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.