LIVE Sci alpino Gigante femminile Copper Mountain 2025 in DIRETTA | Robinson domina Asja Zenere mai così in alto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.25 La classifica finale del gigante femminile: 1 Alice Robinson (Nuova Zelanda) – 1:58.91 2 Julia Scheib (Austria) – +0.96 3 Thea Louise Stjernesund (Norvegia) – +1.08 4 Sara Hector (Svezia) – +1.17 5 Camille Rast (Svizzera) – +1.41 6 Lena Duerr (Germania) – +1.44 7 Zrinka Ljutic (Croazia) – +1.55 8 Mina Fuerst Holtmann (Norvegia) – +1.62 9 Asja Zenere (Italia) – +1.78 10 Katharina Liensberger (Austria) – +1.79 11 Nina O’Brien (Stati Uniti) – +1.84 12 Lara Colturi (Albania) – +1.91 13 Valerie Grenier (Canada) – +2.07 14 Mikaela Shiffrin (Stati Uniti) – +2. 🔗 Leggi su Oasport.it
