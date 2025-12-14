Incendio nel carcere di San Vittore detenuti trasferiti | Istituto in sicurezza nessun ferito Ma divampa un altro rogo

Un incendio si è sviluppato nel carcere di San Vittore a Milano, portando al trasferimento dei detenuti. L’intervento tempestivo ha garantito la sicurezza di tutti, senza registrare feriti o danni. L’istituto si trova ora sotto controllo, rassicurando sulla stabilità della situazione e sulla capacità di gestione delle emergenze all’interno della struttura.

Milano, 14 dicembre 2025 – L’ incendio che si è verificato nella Casa circondariale di Milano San Vittore è “stato prontamente gestito e non si registrano danni né al personale né ai detenuti”. È quando conferma il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, la mattina dopo il secondo rogo nella giornata di sabato 13 dicembre. Due roghi. Un primo principio di incendio si è sviluppato verso mezzogiorno di sabato, nei sotterranei, causato da un cortocircuito a un quadro elettrico. Le fiamme sono state spente subito ma hanno causato un lungo blackout nel terzo raggio del carcere. Per questo, in serata, è stato necessario il trasferimento di circa 250 detenuti, quasi tutti quelli ospitati nel raggio, in altre carceri. Ilgiorno.it Doppio incendio nel carcere di San Vittore, in corso il trasferimento di 270 detenuti - Principio d'incendio nel carcere di San Vittore, a Milano, a causa del cortocircuito di un quadro elettrico che ha sprigionato moltissimo fumo, diradatosi solo dopo l'intervento dei vigili del fuoco. rainews.it

