Abruzzesi romantici tra cene e regali per san Valentino | i dati della ricerca

Da ilpescara.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Abruzzo si conferma regione di innamorati, secondo i dati dell’indice Cupido 2026. Negli ultimi cinque anni, le ricerche online mostrano che gli abruzzesi sono tra i più attivi in fatto di cene romantiche, regali e weekend speciali per San Valentino. Le abitudini di coppia si riflettono anche nelle scelte di cioccolatini e hotel, con un trend in crescita che conferma quanto il sentimento sia vivo tra le strade di questa regione.

I dati parlano chiaramente: l’Abruzzo è un popolo di romantici. Lo ha stabilito l’indice Cupido 2026, che ha elaborato cinque anni di ricerche Google legate ai principali rituali di San Valentino: cioccolatini, cene romantiche, regali e hotel. L’analisi, condotta da Casinos.com, colloca gli.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

