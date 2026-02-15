San Primo soccorso notturno per sciatore belga | vento forte impedisce l’intervento dell’elisoccorso recupero a piedi

Un turista belga, colpito da un trauma al ginocchio, è stato soccorso nel cuore della notte sul Monte San Primo, vicino a Bellagio. La forte raffica di vento ha impedito l’intervento dell’elicottero di emergenza, costringendo i soccorritori a raggiungerlo a piedi. La squadra di emergenza ha percorso un sentiero ripido e scivoloso per portarlo in salvo, portando con sé il paziente tra le difficoltà del maltempo.

Notte di Soccorso sul San Primo: Un Sciatore Belga Recuperato in Condizioni Difficili. Un turista belga è stato soccorso nella notte tra sabato e domenica 15 febbraio 2026 sul Monte San Primo, nei pressi di Bellagio, in provincia di Como, a seguito di un trauma al ginocchio. Le complesse condizioni meteorologiche, con venti forti in quota, hanno impedito l’intervento dell’elisoccorso, costringendo i soccorritori a un delicato recupero a piedi durato diverse ore. L’operazione ha visto impegnati vigili del fuoco e squadre del Soccorso alpino, che hanno lavorato in condizioni di scarsa visibilità e temperature rigide.🔗 Leggi su Ameve.eu

