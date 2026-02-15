Salto con gli sci Olimpiadi 2026 | la guida al trampolino grande femminile storia attualità medaglie

Il salto con gli sci ai Giochi di Milano Cortina 2026 si arricchisce di una nuova disciplina: il trampolino grande femminile. Questa gara, che si terrà per la prima volta in un’Olimpiade, porta con sé un record storico e un entusiasmo crescente tra gli appassionati. La competizione si svolgerà sul nuovo trampolino allestito nel centro di Cortina, attirando atlete da tutto il mondo pronte a sfidarsi sulla neve.

Il quinto dei sei titoli assegnati nel salto con gli sci ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 rappresenterà una novità assoluta. Domenica 15 febbraio è il giorno in cui verrà conferito il I titolo femminile della storia su trampolino grande. Inizialmente, le donne saltavano solo sui trampolini piccoli. Tuttavia, con il passare degli anni e con la relativa evoluzione tecnica del settore, è cominciata una progressiva proliferazione di gare su Large Hill. Se all’inizio erano l’eccezione, nel corso del tempo sono diventate la regola, divenendo sempre più numerose e imponendosi quale “competizione standard”. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sabato 7 febbraio si apre la gara femminile di salto con gli sci ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Il trampolino grande maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026 è al centro della scena, dopo che la gara si svolgerà sabato 14 febbraio.

