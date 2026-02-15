Salerno | Carnevale e San Valentino trainano il turismo meteo incerto non ferma l’affluenza di visitatori

A Salerno, il freddo e la pioggia non hanno fermato i visitatori, attratti da Carnevale e San Valentino. La città si riempie di maschere colorate e coppie che passeggiano lungo il lungomare, sfidando il cielo incerto. Nonostante le nuvole, le strade sono piene di persone che partecipano alle feste e si godono i momenti speciali, rendendo il weekend tra i più vivaci dell’anno.

Salerno Festeggia: Carnevale e San Valentino Sfuggono alla Pioggia, il Turismo Risponde Presente. Salerno ha vissuto un weekend vibrante, tra le maschere del Carnevale e l’atmosfera romantica di San Valentino. Nonostante un meteo incerto, con temperature intorno ai 12°C e una brezza di 3.7 nodi, le celebrazioni hanno attirato un notevole numero di persone, confermando la città come una destinazione turistica in crescita. “Salerno in Love”: Quattro Giorni di Romanticismo sul Lungomare. Si è conclusa con successo l’iniziativa “Salerno in Love”, promossa da CNA Salerno e dall’Associazione Italia Eventi, che per quattro giorni ha trasformato il Lungomare Trieste in un tripudio di luci e colori dedicati agli innamorati.🔗 Leggi su Ameve.eu

Firenze si riempie di coppie e turisti per il weekend di San Valentino.

A Salerno, le luci del Lungomare si accendono per San Valentino, attirando coppie e visitatori.

