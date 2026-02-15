Sacerdote lascia il ministero | solitudine e celibato al centro del dibattito nella Chiesa italiana

Don Alberto Ravagnati ha deciso di lasciare il sacerdozio, citando la solitudine e il peso del celibato come motivi principali, e questa scelta ha riacceso il dibattito sulla vita dei sacerdoti in Italia. La sua decisione ha fatto emergere le difficoltà quotidiane di molti preti, spesso costretti a nascondere le proprie emozioni e a vivere in isolamento. Nei mesi scorsi, alcuni membri della Chiesa hanno discusso pubblicamente sulla possibilità di rivedere le regole sul celibato, cercando di trovare soluzioni per migliorare il benessere dei sacerdoti.

Un Sacerdote Lascia il Ministero: Il Celibato al Centro del Dibattito nella Chiesa Italiana. La decisione di don Alberto Ravagnati di abbandonare il sacerdozio ha riaperto un dibattito delicato all'interno della Chiesa cattolica italiana, focalizzandosi sulle sfide che i sacerdoti affrontano nel mondo contemporaneo. A Reggio Calabria, la vicenda ha trovato eco nelle parole di don Giovanni Zampaglione, sacerdote molto seguito sui social media, che invita a una riflessione profonda sul celibato, sulla liturgia e sul ruolo della Chiesa. La Scelta di Don Ravagnati e il Peso della Solitudine. Don Alberto Ravagnati ha annunciato la sua scelta attraverso i canali social, dando il via a una discussione che ha rapidamente varcato i confini della comunità locale.

Don Giovanni Gatto, ex sacerdote di 51 anni di Montebelluna, ha scritto al Papa chiedendo di poter lasciare il sacerdozio.

